Tierschützer wollen Volksabstimmung zu Gatterjagd im Burgenland

Vom VGT unterstützte Initiative will die nötigen 12.000 Unterschriften sammeln

Nach dem Beschluss der Novelle zum Burgenländischen Jagdgesetz am Donnerstag mit den Stimmen der SPÖ haben sich Tierschützer zum Ziel gesetzt, eine Volksabstimmung über die Gatterjagd zu erwirken. Es habe sich bereits eine Initiative gegründet, die mit der Webseite "gatterjagdverbot.at" an die Öffentlichkeit gehe, teilte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer Aussendung mit und kündigte an, man werde die Initiative "massiv unterstützen".

"Die Aufhebung des Gatterjagdverbots ist der Paradefall, für den der Artikel 33 in die Landesverfassung geschrieben worden ist. Die SPÖ-Alleinregierung handelt ganz klar gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung. Hier versagt die repräsentative Demokratie", stellte Daniela Noitz, die Sprecherin der Initiative für eine Volksabstimmung über die Gatterjagd (https://gatterjagdverbot.at/), fest.

"Wir werden alles daran setzen, dass der Bevölkerung die Möglichkeit geboten wird, ihre Meinung über das Gatterjagdverbot und dessen Aufhebung zu äußern. Wir werden sofort Unterschriften zu sammeln beginnen und in der nächsten Woche 1.500 davon der Landesregierung übergeben", erläuterte Noitz. Dadurch werde eine Sperrfrist für das Inkrafttreten des heutigen Beschlusses ausgelöst. Man sei zuversichtlich, das zu schaffen.

Gemäß der Burgenländischen Landesverfassung kann ein Gesetzesbeschluss einer Volksabstimmung unterzogen werden, wenn es der Landtag beschließt oder mindestens 12.000 wahlberechtigte Bürger dies schriftlich verlangen. "Die SPÖ sollte den Volkswillen in dieser Sache nicht unterschätzen. Wir haben schon Vorbereitungen für das Projekt Volksabstimmung getroffen und sind auf sehr großen Widerhall gestoßen", so VGT-Obmann Martin Balluch.

Die Auflage, 12.000 Unterschriften innerhalb von acht Wochen zu sammeln, sei nicht leicht zu erfüllen. Aber wenn er die Reaktion der Öffentlichkeit während der Vorbereitung zu diesem Projekt beurteile, dann stünden die Chancen sehr gut, zeigte sich Balluch optimistisch.