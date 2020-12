TIMSS: Mathe- und Nawi-Studie auf einen Blick

Von Ausstattung bis Spitzenländer

Im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse der heute, Dienstag, präsentierten internationalen Bildungsvergleichsstudie TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study), bei der Volksschüler der 4. Klasse Mathematik und Naturwissenschaften getestet wurden.

AUSSTATTUNG: 97 Prozent der neun- bis zehnjährigen Schüler gaben an, Zugang zu einem digitalen Endgerät zu haben. 71 Prozent besaßen ein Smartphone. Das liegt jeweils in etwa im EU-Schnitt. Die Schulen selbst waren im europäischen Vergleich im Frühjahr 2019 dagegen unterdurchschnittlich ausgerüstet.

FAMILIÄRER HINTERGRUND: In Österreich beträgt die Leistungsdifferenz zwischen Schülern, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss aufweisen, und jenen mit Akademiker-Eltern in Mathematik 78 Punkte und in Naturwissenschaft 110 Punkte. EU-weit sind die Unterschiede in der Mathematik größer (85), in der Naturwissenschaft geringer (89). Zum Vergleich: Ein Schuljahr entspricht in der Mathematik rund 40 Punkten, in den Naturwissenschaften 25 bis 30.

GESCHLECHTERVERGLEICH: In der Mathematik erzielten die österreichischen Burschen im Schnitt acht Punkte mehr als die Mädchen. Dieser Unterschied ist zwar statistisch signifikant, im europäischen Vergleich aber eher gering. In den Naturwissenschaften gibt es dagegen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern.

LEISTUNGSSCHWACHE SCHÜLER: Der Anteil der besonders leistungsschwachen Schüler beträgt in Österreich in der Mathematik zwei Prozent und in den Naturwissenschaften sechs Prozent. Während er in der Mathematik damit sogar EU-weit am geringsten ist, entspricht der Wert in den Naturwissenschaften dem EU-Schnitt.

LEISTUNGSSTARKE SCHÜLER: Der Anteil der Spitzenschüler beträgt in Österreich in der Mathematik neun Prozent und in den Naturwissenschaften sieben Prozent. Das entspricht jeweils dem EU-Schnitt.

MIGRATIONSHINTERGRUND: In Österreich haben 28 Prozent der Volksschüler der vierten Klasse Migrationshintergrund - das ist der höchste Wert in der EU. Migranten erzielen in Österreich in der Mathematik 34 Punkte weniger als einheimische Schüler, in den Naturwissenschaften sind es 66 Punkte. Berücksichtigt man den sozioökonomischen Hintergrund (vergleicht man also Migranten und Einheimische mit dem gleichen Hintergrund), verringern sich die Differenzen in der Mathematik auf 16 Punkte und in den Naturwissenschaften auf 44 Punkte. Zum Vergleich: Ein Schuljahr entspricht in der Mathematik rund 40 Punkten, in den Naturwissenschaften 25 bis 30.

SPITZENLÄNDER: Am besten schnitten in der Mathematik Singapur (625), Hongkong (602) und Südkorea (600) ab, in der EU waren Nordirland (566), England (556) und Irland (548) am besten. In den Naturwissenschaften standen erneut Singapur (595) und Südkorea (588) an der Spitze, in der EU rangierten Finnland (555), Lettland (542) und Litauen (538) vorne.

STICHPROBE: In Österreich haben rund 7.000 Schüler der vierten Klasse Volksschule teilgenommen. Das sind etwa acht Prozent aller Schüler auf dieser Schulstufe.