TIMSS: NEOS zeigen sich "alarmiert"

Künsberg Sarre: Sozial benachteiligte Kinder nach wie vor "komplett abgehängt"

Die NEOS haben sich am Dienstag nach der Veröffentlichung der TIMSS-Studie zur Leistung der österreichischen Volksschüler "alarmiert" gezeigt. NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre bedauerte, dass die naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Kinder deutlich nachgelassen hätten. Das "erschreckendste Ergebnis" aber sei, dass sich in Sachen Bildungsgerechtigkeit "null" getan habe. Sozial benachteiligte Kinder seien nach wie vor komplett abgehängt.

Auch betonte Künsberg Sarre, dass die Studie noch vor der Corona-Pandemie durchgeführt wurde. "Und bereits da zeigt sich, dass der Erfolg der Kinder in allererster Linie vom Bildungshintergrund und sozioökonomischen Status ihrer Eltern abhängt." Damit sei klar, dass der schulische Erfolg maßgeblich davon abhänge, was außerhalb der Schule passiert - "man muss also davon ausgehen, dass die jetzige Corona-Situation, in der Bildung mit ,Home-Schooling' ins Private verdrängt wird, den ohnehin bereits eklatanten Rückstand für benachteiligte soziale Schichten noch weiter verschärft". Man dürfe "kein Kind zurücklassen", so ihre Forderung.

"Schöne Worte der Bundesregierung genügen hier nicht", betonte die NEOS-Bildungssprecherin. Sie forderte neuerlich ein 450 Mio. Euro schweres Corona-Soforthilfepaket für die Bildung.