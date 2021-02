Tirol muss sich freitesten

10 Tage darf man Land nur mit negativem Test verlassen

Die südafrikanische Virus-Variante macht Tirol zum Ausnahmeland in Österreich. Obwohl die Corona-Zahlen sogar unter dem Bundesschnitt liegen, wird die Tourismus-Hochburg zum "Raustest"-Gebiet. Wer in den kommenden zehn Tagen das Bundesland verlassen will, muss einen negativen Test vorweisen. Ausgenommen sind nur Kinder bis zehn sowie die Bevölkerung Osttirols, das ja nicht direkt an den Rest Tirols grenzt und in dem die Virus-Variante noch nicht weit verbreitet ist.

Dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) diese Maßnahme verkündeten, wunderte allein schon wegen des Drucks Bayerns, das am Dienstag bereits über Grenz-Schließungen sinnierte, weniger als das Verständnis, das seitens der Tiroler Landespolitik geäußert wurde. Denn in den vergangenen Tagen hatte sich die von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) abwärts mit aller Macht gegen eine Isolation gestimmt.

Heute berichtete der Landeschef von einem Einvernehmen, das man mit dem Bund erzielt habe. Er appellierte an die Menschen in Tirol - insbesondere an jene im von der Südafrika-Variante besonders betroffenen Bezirk Schwaz - sich testen zu lassen. Die Mutation sei absolut ernst zu nehmen. Diese Erkenntnis hat sich offenbar in ganz Tirol durchgesetzt. Denn auch die Vertreter des Wirtschaftsbunds, dessen Obmann Franz Hörl und Kammer-Präsident Christoph Walser, die in den vergangenen Tagen rhetorisch aufgefallen waren, gaben sich am Dienstag gemäßigt und kritisierten nur noch die schwer nachvollziehbare Datenlage.

Der Kanzler war bei seinem Auftritt an der Seite von Anschober und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sichtlich bemüht darzustellen, nichts gegen die Tiroler zu haben und ihnen auch keine Vorwürfe zu machen. Es sei niemand schuld daran, dass es Mutationen gebe: "Aber der Ausbruch der südafrikanischen Variante ist der größte derzeit bekannte in der Europäischen Union und dementsprechend muss er auch bekämpft werden in Tirol - und darüber hinaus auch in Österreich."

Kurz bemühte auch ein Argument, das man in Tirol mit Sicherheit versteht. Der in der EU besonders stark eingeplante Impfstoff von Astra Zeneca wirke gegen die Südafrika-Variante nur eingeschränkt. Urlauber würden dann nicht kommen können, wenn sich diese Mutation durchsetze.

Doch nicht der Fremdenverkehr alleine werde leiden, prophezeit der Kanzler: "Wenn sich die Mutationen wie die südafrikanische schnell und stark ausbreiten, kostet das vielen Menschen ihr Leben - und der Weg zur Normalität wird sich noch einmal um Monate verzögern." Denn diese Zeit brauche es, um die Impfstoffe zu adaptieren. Dementsprechend sieht auch Anschober eine ernste Situation. Durch die Mutationen sei eine Steigerung der Infektionszahlen zu erwarten.

Allzu leicht soll es nicht sein, sich der "Raustest"-Pflicht zu entziehen. Polizei und Bundesheer wollen mit gesamt 1.000 Personen kontrollieren. Wer erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen. Bis zu 1.450 Euro werden von Test-"Sündern" zu entrichten sein.

Zu spät komme die Maßnahme und werde auch noch zu langsam umgesetzt, meint SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "Die Bundesregierung hat mit ihrem Zaudern und Zögern wertvolle Zeit verstreichen lassen - Zeit, die das Virus genutzt hat, denn das Virus lässt nicht mit sich verhandeln." Die FPÖ sieht hingegen in den Grenzkontrollen in Person von Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer wieder einmal "Corona-Wahnsinn". Parteichef Norbert Hofer sprach von einem Placebo.