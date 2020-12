Tirol und Salzburg bei Winterurlaubern am beliebtesten

Statistik Austria: Mehr als die Hälfte aller Winterbuchungen kam vor der Coronakrise von Deutschen und Österreichern - Aktuelle Reisewarnung Deutschlands könnte 12 Mio. Nächtigungen kosten

Den heimischen Wintertourismus dominieren normalerweise die am stärksten gebuchten Bundesländer Tirol und Salzburg sowie Urlauber aus Deutschland und Österreich. Das geht laut Statistik Austria aus den entsprechenden Daten vor der Coronapandemie hervor. Bleibt die aktuelle Reisewarnung Deutschlands für Österreich - inklusive Quarantäneverpflichtung bei Zuwiderhandeln - bis Jänner 2021 aufrecht, könnte dies bis zu 12 Millionen weniger Nächtigungen bedeuten.

In einer typischen Wintersaison entfällt mehr als die Hälfte aller Nächtigungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auf deutsche und inländische Gäste, wie Daten der letzten von der Coronakrise noch unbeeinflussten Wintersaison 2018/19 (November 2018 bis April 2019) zeigen. "Der Erfolg des österreichischen Wintertourismus basiert in hohem Maße auf ausländischen Gästen", betonte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Mehr als drei Viertel der Nächtigungen hätten im letzten Winter Gäste aus dem Ausland gebucht. "Der größte Anteil stammte dabei mit 36,9 Prozent aus Deutschland - Gäste aus dem Inland machten 22,7 Prozent der Nächtigungen aus", so der Generaldirektor. Mit großem Abstand dahinter folgten die Niederländer mit einem Anteil von 8,6 Prozent.

Besonders betroffen wären die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg, hier sind die Anteile deutscher Gäste an den Nächtigungen überdurchschnittlich hoch. Auf die Monate November bis Jänner entfiel im Winter 2018/19 fast die Hälfte (43,7 Prozent) aller insgesamt verzeichneten Nächtigungen, auf den für den Wintertourismus wichtigsten Monat Februar entfiel rund ein Viertel (24,5 Prozent).

Mehr als die Hälfte aller Nächtigungen in der Wintersaison (2018/19) verbuchten mit einem Anteil von 59,5 Prozent die westlichen Bundesländer Tirol (37,6 Prozent) und Salzburg (21,9 Prozent). Die westlichen Bundesländer - auch Vorarlberg (57,4 Prozent der Winternächtigungen in dem Bundesland) - hängen in besonderem Maße von deutschen Urlaubern ab. Deren Anteil an allen Winternächtigungen belief sich 2018/19 in Tirol auf 50,4 Prozent und in Salzburg auf 37,4 Prozent. In den östlichen Landesteilen hingegen dominieren die Gäste aus Österreich - mit einem Nächtigungsanteil von 85,5 Prozent im Burgenland, 67,7 Prozent in Niederösterreich, 60,7 Prozent in Oberösterreich und 56,1 Prozent in der Steiermark. In der Bundeshauptstadt Wien hingegen entfielen 63,9 Prozent aller Nächtigungen auf Gäste anderer Herkunftsländer als Deutschland oder Österreich.