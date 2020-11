Tiroler Koch Media-Gruppe übernimmt polnischen Spieleentwickler

Flying Wild Hog vom bisherigen Eigentümer Supernova Capital LLP für rund 120 Mio. Euro (142,3 Mio. USD) gekauft

Die Koch Media-Gruppe, ein Computer- und Konsolenspielehersteller mit Sitz in Höfen (Bezirk Reutte), hat den polnischen Entwickler von PC- und Konsolenspielen "Flying Wild Hog" vom bisherigen Eigentümer Supernova Capital LLP für rund 120 Mio. Euro (142,3 Mio. USD) übernommen. Für die 100-Prozent-Tochter der börsennotierten schwedischen Embracer Group AB war dies bereits die zweite Übernahme im heurigen Jahr, teilte Koch Media am Mittwoch in einer Aussendung mit.

"Die Übernahme von Flying Wild Hog ist ein ganz großer strategischer Schritt mit entsprechender Perspektive für die gesamte Koch Media Gruppe", sagte Geschäftsführer Reinhard Gratl. Polen sei für die Gaming-Branche ein enorm interessanter Wachstums- und Entwicklungsmarkt. Es gebe dort ein starkes Netzwerk an jungen und talentierten Entwicklern sowie eine Vielzahl an börsennotierten Unternehmen.

Flying Wild Hog wurde 2009 in Warschau gegründet und beschäftigt laut Angaben von Koch Media 260 Mitarbeiter. Das Unternehmen soll innerhalb des Koch Media-Studionetzwerks weiterhin als unabhängiges Studio tätig sein und soll sich auch künftig ganz auf die Entwicklung und Herstellung von AAA-Spielen fokussieren. Derzeit arbeite Flying Wild Hog zusammen mit anderen globalen Publishern unter anderem an "Shadow Warrior 3".

Der Kaufpreis sei bereits überwiesen und wurde Koch Media vom schwedischen Mutterkonzern als Eigenkapital zur langfristigen Stärkung der Gruppe in Cash zur Verfügung gestellt, hieß es. Damit stieg die Anzahl der Mitarbeiter innerhalb der Koch Media-Gruppe auf 1.800, die weltweit an 32 Standorten arbeiten. Das Unternehmen betreibt Entwicklungsstudios in den USA, England, Deutschland, Tschechien, Italien, Frankreich, Holland und nun auch in Polen. In September hatte Koch Media das niederländische Unternehmen Vertigo Games, das auf Virtual Reality spezialisiert ist, für 115 Mio. Euro übernommen.