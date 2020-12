Tiroler Landesregierung übt Kritik an EU-Vorschlag zu Lkw-Maut

Zustimmung von Nachbarländern für weitere Anhebung der Mautzuschlägen ist "eine Farce"

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin und Verkehrsreferentin Ingrid Felipe (Grüne) haben am Donnerstag scharfe Kritik am aktuellen EU-Vorschlag zur Mautausgestaltung geübt. Sie stießen sich vor allem daran, dass für eine weitere Anhebung der Mautzuschläge die Zustimmung der jeweiligen Nachbarländer notwendig sein soll. Dies sei "eine Farce" und nicht annehmbar, erklärten Platter und Felipe in einer Aussendung.

"Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, den Spielraum für die Mauttarife zu erweitern, um dadurch besonders sensible Korridore - wie es die Brennerroute ist - bemauten zu können", so der Landeshauptmann. Durch diese Anhebung würde der Umwegtransit in Tirol spürbar reduziert werden. Mit dem nun vorliegenden Vorschlag und dem darin enthaltenen Veto-Recht der Nachbarländer für Mautzuschläge in sensiblen Regionen wäre das faktisch wohl unmöglich. "Das wollen und werden wir nicht akzeptieren", betonte Platter.

Der ursprüngliche Entwurf des EU-Parlaments wäre der lang ersehnte Lösungsansatz hin zu einer zukunftstauglichen Verlagerung von der Straße auf die Schiene gewesen, meinte Felipe. Stattdessen würden nun "einzelne Nationalstaaten europäische Verkehrslösungen blockieren und einer zukunftsfähigen Verlagerungspolitik zum Wohle der betroffenen Bevölkerung einen verkehrspolitischen Riegel vorschieben, fügte sie hinzu. Der unter deutschem Ratsvorsitz ausgearbeitete Entwurf sei im Sinne der Transportwirtschaft verwässert worden und torpediere damit die Ziele des Green-Deals der EU. Zwar begrüßten Platter und Felipe, dass sich in Sachen Wegekostenrichtlinie und Transiteindämmung wieder etwas tue, aber die mögliche Mitsprache von Nachbarländern zur Mautausgestaltung in Tirol sein ein "Affront gegenüber der Tiroler Bevölkerung".