Tiroler Landesstraße nach Felssturz für drei Wochen gesperrt

Hang muss auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern abgeräumt werden

Nach einem Felssturz auf die Hochgallmiggstraße (L312) bei Landeck im Bereich der Deponie am vergangenen Freitag muss die Straße voraussichtlich für drei Wochen gesperrt werden. Grund dafür seien umfangreiche Hangsicherungsarbeiten. Ein Hang oberhalb der Straße muss auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern geräumt werden, teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit.

"Die Geologie im Bereich des Abbruchs des Felssturzes hat sich bei der neuerlichen Besichtigung schwieriger herausgestellt als bisher angenommen. Deshalb muss der Hang zuerst von losem Material und Blocksteinen abgeräumt und gesichert werden, bevor die endgültigen Sanierungsmaßnahmen bzw. Sicherungsmaßnahmen beginnen können", erklärte Landesgeologe Thomas Figl. Nach Abschluss der Räumung des Hanges soll die weitere Vorgangsweise für die endgültige Sicherung des Hanges festgelegt werden, hieß es.

Ein Notweg für Anrainer und Einsatzfahrzeuge wurde bereits eingerichtet. Zusätzlich steht für die Gemeindebürger des betroffenen Ortsteils bis Mittwoch ein Fußweg zur Umgehung der Gefahrenstelle zur Verfügung.