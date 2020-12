Tiroler Opposition mit Kritik an Beibehaltung von Doppelbudget

Vorwurf von Intransparenz und Schattenbudget - Regierungsparteien verteidigten mit schwieriger Vorhersagbarkeit

Die Tiroler Opposition hat am Mittwoch im Landtag nach dem mündlichen Bericht von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Beibehaltung des Doppelbudgets für die Jahre 2020/2021 trotz der durch Corona entstandenen erheblichen Mehrkosten teils scharf kritisiert. Die Rede war von Intransparenz und von einem Schattenbudget. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne verteidigten die Vorgangsweise mit einer schwierigen Vorhersagbarkeit in Corona-Zeiten.

"Die Budgetzahlen stimmen hinten und vorne nicht mehr. Wir brauchen einen Kassensturz und ein neues Budget, wir haben einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf", kritisierte LAbg. Markus Sint (Liste Fritz). Er warf Platter vor, ein Schattenbudget zu erstellen. "Wir brauchen eine zusätzliche Milliarde, die wir nie beschlossen haben", so Sint. Die Vorgangsweise der Landesregierung sei eine Missachtung des Tiroler Landtags, denn dieser habe die Budgethoheit im Land. Ein mündlicher Bericht anstatt eines schriftlichen Budgets sei nicht genug, empörte sich der LAbg.

Der Schulterschluss für die Finanzhilfen in der Coronakrise sei immer da gewesen. "Jetzt wissen wir aber nicht, was ausgegeben wird, wir sehen es erst danach", kritisierte FPÖ-Klubobmann Markus Abwerzger. Auch er protestierte, dass ein mündlicher Bericht ein Budget nicht ersetze. "Sie schmeißen mit Budgetzahlen herum. Wir können das nicht kontrollieren oder überprüfen", sagte Abwerzger in Richtung des Landeshauptmanns. Er erwarte sich, dass der Landtag ein Budget beschließe und nicht "irgendwelche Zukunftszahlen, die dann möglicherweise eintreten oder auch nicht", meinte der FPÖ-Chef.

SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer forderte dazu auf, den Menschen wieder eine Perspektive zu geben. Er forderte eine weitere Milliarde für die Gemeinden und warnte davor allzu schnell, "auf Biegen und Brechen" wieder die Schwarze Null zu verfolgen. Zudem brauche es dringend eine Verteilung von oben nach unten. "An einer Solidarabgabe wird kein Weg vorbeiführen", sagte Dornauer.

"Wer zahlt den Spaß?", fragte NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer in den Raum. Darauf gebe es nur zwei Antworten, beantwortete der NEOS-Chef seine Frage gleich selbst, nämlich entweder neue Steuern oder massive Sparpakete. Konjunkturpakete zu schnüren sei nun aber der falsche Weg, vielmehr brauche es jetzt direkte Hilfe für die betroffenen Unternehmer.

"Ich weiß nicht, wo die Geheimhaltung sein soll", erwiderte Gebi Mair, Klubobmann der Grünen, auf die Kritik der Opposition. Nichts gehe am Landtag vorbei. Zudem seien Vorhersagen in diesem Jahr äußerst schwierig. Mann könne nicht immer alles bis zum Ende durchplanen, man müsse auch improvisieren können, verteidigte die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe die Regierungslinie.

Hermann Kuenz, ÖVP-Klubobmann, betonte, wie bereits zuvor Platter in seinem mündlichen Bericht, dass Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gut dastehe - obwohl die Coronakrise massive Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte hatte. Er bezeichnete das kommende Jahr 2021 als Jahr der Hoffnung und Zuversicht.