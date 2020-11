Tiroler Soziallandesrätin 2 - SPÖ und Liste Fritz grundsätzlich dafür

Die SPÖ und die Liste Fritz stehen dem von Tirols Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) geforderten bedingungslosen Grundeinkommen grundsätzlich offen gegenüber, teilten die beiden Oppositionsparteien am Montag mit. Aufgrund der bisherigen schwarz-grünen Blockade könne er Fischers Vorschlag aber nur bedingt ernst nehmen, meinte SPÖ-Vorsitzender und Klubobmann Georg Dornauer.

Die SPÖ habe bereits am 9. Juni einen Dringlichkeitsantrag zur Einführung eines befristeten Corona-Grundeinkommens im Tiroler Landtag eingebracht. "Leider bisher erfolglos", hielt Dornauer fest. Statt die Initiative zu unterstützen, habe die Landesregierung lediglich auf die Entwicklung "bedarfsorientierter weiterer Maßnahmen" verwiesen. Sollte die grüne Kursänderung dennoch ernst gemeint sein und es tatsächlich zu einem Umdenken in puncto Grundeinkommen in der Landesregierung gekommen sein, werde man diesen Vorschlag und die weitere Debatte seitens der SPÖ Tirol selbstverständlich nach Kräften unterstützen, unterstrich Dornauer.

Der Vorschlag Fischers lasse eigentlich alle Fragen offen, kritisierte die Liste Fritz. "Welches Konzept hat Landesrätin Fischer für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wer soll das Grundeinkommen finanzieren? An welcher Stelle nehmen wir etwas weg, wenn wir die derzeitigen Steuereinnahmen neu aufteilen wollen?", wollten Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und LAbg. Markus Sint wissen. Wenn Fischer einen fruchtbaren Beitrag zur Diskussion leisten wolle, soll sie dem Tiroler Landtag einen konkreten Vorschlag vorlegen. Schnelle Schlagzeilen und unausgegorene Vorschläge würden der Diskussion um das Grundeinkommen jedenfalls nicht weiter helfen. "Das bedingungslose Grundeinkommen ist aus unserer Sicht eine spannende Zukunftsvision, der wir offen gegenüberstehen", meinten die beiden Landtagsabgeordneten.