Tirolerin im Internet um hohen fünfstelligen Eurobetrag betrogen

Täter bisher unbekannt

Eine 76-jährige in Wörgl (Bezirk Kufstein) lebende Frau ist im Internet um einen hohen fünfstelligen Eurobetrag betrogen worden. Bisher unbekannte Täter hatten die Daten der Frau über eine Anzeige "Investment in Großhändler Amazon" gefischt, teilte die Polizei mit. Bei einem anschließend folgenden Telefonat der Täter mit der Frau wurde die 76-Jährige durch hohe Gewinnaussichten dazu verleitet, Zahlungen an die Firmen "Safecharger Limited" und "Bitpanda GmbH" zu tätigen.

Bei einem weiteren Telefonat forderten die Täter die Frau zudem dazu auf, auf ihrem PC ein Programm zu installieren. Dadurch konnte der Computer der Frau ferngesteuert werden. Auf diese Weise konnten die Täter mehrere Überweisungen tätigen. Die Pensionistin wurde aufgefordert, die Überweisungen zu bestätigen. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.