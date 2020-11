Tischtennis: Chinesin Chen gewann World Cup, Herren-Bewerb mit Gardos

Die Weltranglisten-Erste Chen Meng hat am Mittwoch mit einem 4:1-Erfolg über ihre Landsfrau Sun Yingsha erstmals den Tischtennis-World-Cup für sich entschieden. Eine Woche zuvor hatte die 26-Jährige ebenfalls in Weihai die nationalen Titelkämpfe gewonnen. Beim Neustart der Männer ist ab Freitag an gleicher Stelle auch der Österreicher Robert Gardos dabei.

Bei den Frauen hatte die als Nummer sieben gesetzte ÖTTV-Spielerin Sofia Polcanova gleich bei ihrem Einstieg im Achtelfinale (Comeback nach Hüftoperation) gegen die später viertplatzierte Deutsche Han Ying verloren. Der 41-jährige Frankreich-Legionär Gardos (Weltranglisten-28.) muss schon in der Gruppenphase beginnen. Topfavoriten sind der vierfache World-Cup-Gewinner Fan Zhendong und Olympiasieger Ma Long (beide China).