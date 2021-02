Tischtennis: Chinesische Stars bis Olympia nicht im Ausland

Neue Turnierserie startet wegen Corona ohne Chinesen

Die chinesischen Tischtennis-Stars dürfen bis zu den Olympischen Spielen in Tokio wegen der Corona-Pandemie nur in ihrer Heimat spielen. Man werde "bis zu den Olympischen Spielen im Sommer keine chinesischen Tischtennis-Spieler außerhalb Chinas spielen lassen", wird der Generalsekretär des chinesischen Verbandes CTTA, Qin Zhijian, am Mittwoch auf der Internetseite des Weltverbandes ITTF zitiert. Grund sei die "anhaltende weltweite Pandemie-Situation".

Damit erfolgt auch der Start der neuen Turnierserie WTT in der kommenden Woche ohne Spielerinnen und Spieler aus der alles überragende Nation im Tischtennis.

Im Tischtennis wird die bisherige World Tour in diesem Jahr von dem Großprojekt World Table Tennis (WTT) abgelöst, das dem Vorbild der ATP-Tournee im Tennis folgt. So sind in jedem Jahr vier Höhepunkte mit dem Namen Grand Smashes sowie weitere Turnier-Kategorien namens WTT Champions, WTT Star Contenders und WTT Contenders geplant. Aufgrund der Coronakrise wurden in diesem Jahr aber bisher nur zwei Turniere in Doha/Katar vom 3. bis 6. sowie vom 8. bis 13. März zeitgenau angesetzt. Aus Österreich sind Robert Gardos und im Doppel Gardos/Daniel Habesohn fix dabei.