Tischtennis: EM-Team-Quali abgesagt, Olympia-Einzel-Quali verschoben

Gardos und Habesohn in Lissabon nun im April um Tokio-Tickets

Der europäische Tischtennis-Verband (ETTU) hat aufgrund der Coronavirus-Krise einige Verschiebungen und Absagen vorgenommen. So wurde die Qualifikation der Top-Nationen für die Team-EM im September gestrichen, womit u.a. de österreichischen Mannschaften fix bei der Endrunde vom 28. September bis 3. Oktober in Cluj fix dabei sind. Zudem wurde die europäische Einzel-Qualifikation für die Olympischen Spiele vom Februar auf 21. bis 25. April in Lissabon verschoben.

Damit wird die vom Internationalen Verband (ITTF) gesetzte Frist eingehalten, wonach die kontinentalen Qualifikationen für die Tokio-Spiele bis Ende April zu erfolgen haben. Danach folgt noch eine Welt-Qualifikation. Nachdem sich Österreichs Damen zu Beginn des Vorjahres mit dem Team und damit vollem Kontingent für das Großereignis qualifiziert haben, werden in Portugal mit Robert Gardos und Daniel Habesohn die beiden in der Weltrangliste bestplatzierten Österreicher ihr Glück versuchen.

Verschoben wurde auch das Europa-Top-16 in Montreux, und zwar auf 22./23. Mai.