Tischtennis: Fan Zhendong gewann Weltcup in Weihai

Der Weltrangliste-Erste Fan Zhendong hat am Sonntag in einem rein chinesischen Finale beim Tischtennis-Weltcup in Weihai (China) Weltmeister und Olympiasieger Ma Long mit 4:3 besiegt und damit das erste internationale Herrenturnier nach acht Monaten Pause gewonnen. Robert Gardos war im Achtelfinale ausgeschieden.

Nach den beiden Einzel-Weltcups geht es vom 19. bis 22.11. mit den ITTF-Finals in Zhengzhou weiter, Österreich ist durch Sofia Polcanova vertreten. Gardos wird in der "Bubble" mitreisen und in Macau beim hochdotierten Promotion-Event zur neugegründeten WTT-Serie (25. bis 29.11.) teilnehmen.