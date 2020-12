Tischtennis: Froschberg bei Champions-League-Turnier erneut siegreich

3:2-Erfolg gegen Metz - Gegen Budaörsi am Samstag um Gruppensieg - Villach am Samstag um Platz zwei in Pool C

Das Veranstalterteam von Linz AG Froschberg hat am Freitag auch seine zweite Begegnung beim Champions-League-Turnier im Tischtennis der Frauen gewonnen. Gegen Metz gab es wieder einmal eine enge Angelegenheit und einen 3.2-Sieg. Am Donnerstag war gegen den spanischen Club Girbau-Vic 3:0 gewonnen worden. Am Samstag (15.00 Uhr) geht es gegen die unter elf Teams als Nummer elf gesetzte ungarische Equipe Budaörsi um den Sieg in Gruppe B bzw. den direkten Einzug ins Semifinale. Hauptausschlaggebend für den in knapp drei Stunden eingefahrenen Sieg gegen Metz waren zwei 3:2-Erfolge gegen die Rumänin Daniela Monteiro-Dodean, errungen im ersten und letzten Match durch Sofia Polcanova und Margarita Pesozka. Den dritten Froschberg-Punkt holte Liu Jia mit einem 3:1 gegen Leonie Hartbrich. Pesozka und Polcanova unterlagen Adina Diaconu jeweils 1:3. In Gruppe C steht TT Saint Quentin aus Frankreich nach einem 3:0 gegen TTC Villach mit einem 3:2 gegen Hodonin als Semifinalist fest. Die Villacherinnen spielen am Samstag (10.00 Uhr) gegen Hodonin darum, in einer Runde der Gruppenzweiten noch eine Chance auf den letzten Semifinalplatz zu haben. Die Kärntnerinnen sind freilich krasse Außenseiterinnen, können sie doch nur mit zwei Spielerinnen antreten. Damit starten sie quasi mit einem 0:1 -Rückstand. Ergebnis Champions-League-Finalturnier der Frauen im Sportpark Lissfeld Linz vom Freitag: Gruppe B: Linz AG Froschberg (AUT-2) - Metz TT (FRA-4) 3:2 Sofia Polcanova - Daniela Monteiro Dodean 3:2 (-7,6,8,-6,6:5) Margarita Pesozka - Adina Diaconu 1:3 (8,-7,-9,-9) Liu Jia - Leonie Hartbrich 3:1 (5,4,-9,4) Polcanova - Diaconu 1:3 (-8,2,.-9,-9) Pesozka - Monteiro Dodean 3:2 (-9,7,-6,6,6:1) Weiteres Spiel: Girbau-Vic TT - Budaörsi 2:3 Tabelle (alle 2 Spiele): Froschberg 4 Punkte vor Metz und Budaörsi je 3 sowie Girbau-Vic 2 Gruppe C: TT Saint Quentin - Mart Hodonin 3:2 Tabelle: TT Saint Quentin 4/2 Spiele (im Semifinale) vor Hodonin und Villach je 1/1