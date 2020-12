Tischtennis: Froschberg bei Champions-League-Turnier im Semifinale

Nach 3:0-Sieg gegen Budaörsi unbesiegt Gruppensieger - Villach ohne Satzgewinn ausgeschieden - Saint Quentin weiterer Fix-Semifinalist

Linz AG Froschberg hat am Samstag beim Tischtennis-Finalturnier der Frauen-Champions-League in Linz ungeschlagen den Gruppensieg und damit das Semifinale erreicht. Das Team des Gastgebers setzte sich gegen die ungarische Equipe Budaörsi 3:0 durch. Am Vortag hatte es in Gruppe B gegen Metz einen 3:2-Erfolg gegeben, zum Auftakt war das spanische Team Girbau-Vic 3:0 besiegt worden. Villach hingegen schied mit einem 0:3 gegen Hodonin aus, blieb ohne Satzgewinn.

Aus Gruppe C war schon davor Saint Quentin aus Frankreich als Semifinalist festgestanden. Der dritte Gruppensieger war vorerst noch nicht festgestanden, das topgesetzte TTC Berlin hatte dafür aber allerbeste Karten. Der vierte Semifinalplatz wird am Sonntag unter den drei Gruppen-Zweiten ausgespielt, zu Metz und Hodonin gesellt sich der Zweite aus Gruppe A. Diese Entscheidung war erst für (den heutigen) Samstagabend angesetzt.

Um das Endspiel geht es am Montag (17.00 und 20.15 Uhr), das Finale ist für Dienstag (20.15/jeweils live ORF Sport +) geplant.