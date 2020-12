Tischtennis: Froschberg in Champions League in Gruppe mit Metz

Weitere Gegner Girbau-Vic (ESP) und Budaörsi (UNG) - Prekäre Situation bei Villach

Die Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg haben am Mittwoch ihre Gruppengegner beim Champions-League-Turnier im Sportpark Lissfeld erfahren. In der Gruppe B geht es für Österreichs Spitzenteam vorerst ab Donnerstag mit Heimvorteil gegen Metz, Girbau-Vic aus Spanien und den ungarischen Vertreter Budaörsi. Der zweite rot-weiß-rote Club TTC Villach bekommt es in der Dreiergruppe C mit St. Quentinoise aus Frankreich und der tschechischen Equipe Hodonin zu tun.

Während Linz, angeführt von Sofia Polcanova, als Zweiter der Setzliste hinter Berlin eastside auf den dritten Champions-League-Titel losgeht, haben die Hoffnungen der Villacherinnen im Vorfeld einige entscheidende Dämpfer erhalten. So kam nach dem Corona-Out von Topspielerin Ivana Malobabic die Nachricht, dass auch Ljudmila Kiriza aus Russland nicht einreisen kann. Obendrein verletzte sich Kiara Segula bei einem Autounfall. So bleiben nur noch zwei Spielerinnen: Anna Fenyvesi und Bettina Feuerabend.

Bis nächsten Dienstag rittern insgesamt elf Teams um den Pokal. Bis Sonntag wird in den zwei Vierer- und der einen Dreier-Gruppe gespielt, die Ersten steigen direkt in das Semifinale auf. Die Gruppenzweiten spielen in einer Dreier-Gruppe um das verbleibende Ticket für die Vorschlussrunde. Um das Endspiel geht es am Montag, das Finale ist für Dienstag geplant.