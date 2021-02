Tischtennis: Gardos, Habesohn und Co. beim "Middle East Hub" in Doha

Polcanova fehlt nach Knie-OP - Chinas Team bereitet sich nur noch in der Heimat auf Olympia in Tokio vor

Der internationale Tischtennis-Re-Start geht ab Sonntag mit dem aus zwei Events bestehenden "Middle East Hub" in Doha in Szene. Zunächst steht das mit 200.000 Dollar dotierte Turnier der Contender-Serie auf dem Programm (bis 6. März), im Anschluss geht es beim "Star Contender" sogar um 400.000 Dollar Preisgeld. Es sind dies die ersten beiden offiziellen Turniere der neu gegründeten "WTT" (World Table Tennis), dem Nachfolger der World Tour.

Von Österreichs Assen sind Robert Gardos, Daniel Habesohn, Karoline Mischek und Liu Yuan bei beiden Events dabei. Andreas Levenko und Maciej Kolodziejczyk schafften es zusätzlich beim Contender in das auf 128 Spieler begrenzte Teilnehmerfeld. Die Europaranglisten-Erste Sofia Polcanova fehlt dagegen in Katar nach einer kurzfristig anberaumten Knie-Operation.

Gardos ist bei beiden Turnieren gesetzt, Habesohn erspart sich nur beim Star Contender die Qualifikation. Im Doppel gehen die zweifachen Europameister bei Events als Nummer vier ins Rennen.

Neben Österreichs Aushängeschild Polcanova fehlt auch die komplette chinesische Abordnung in Doha. "Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie werden unsere Spieler China bis zu den Olympischen Spielen in Tokio nicht mehr verlassen", betonte Qin Zhijan, der Generalsekretär des chinesischen Verbandes.

In Katar erwartet alle Teilnehmer eine Kombination aus mehreren Tests und einer Kurz-Quarantäne. Nach zwei (negativen) PCR-Tests vor der Einreise erfolgt direkt nach der Landung am Flughafen von Doha ein dritter, anschließend gilt es im Hotel eine zweitägige Quarantäne abzusitzen. Alle sechs Tage folgt dann ein weiterer Test, wobei der Bewegungsradius in jedem Fall auf den Hotelbereich (ohne Pool und Fitnessbereich) und die Halle beschränkt ist.