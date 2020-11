Tischtennis: Gardos in Macau gegen Ex-Vizeweltmeister Fang Bo

Turniere ab 2021 neu strukturiert: "Grand Smashes" als Top-Kategorie mit Millionen-Preisgeld

Robert Gardos ist ab Mittwoch als einziger Österreicher beim Tischtennis-Einladungsturnier in Macau - dem Abschluss der mehrwöchigen "Blase" in China - am Start. Der Frankreich-Legionär trifft auf den Ex-Vizeweltmeister Fang Bo (China). Der 800.000-Dollar-Bewerb bietet einen Vorgeschmack auf die vom Weltverband (ITTF) völlig neu gestaltete Struktur der Top-Turniere. Vier zehntägige "Grand Smashes" mit Dotationen von 2 bis 3 Millionen Dollar sollen ab 2021 die Höhepunkte sein.

Dabei will man auch in Richtung spektakulärer Inszenierung gehen und Turniere an außergewöhnlichen Orten wie etwa in einem Opernhaus veranstalten. Die acht World-Table-Tennis-Turniere unter der Topkategorie werden "WTT Champions" heißen. Erst die darunter folgenden "WTT Star Contender" werden vom Preisgeld-Niveau (bis zu 300.000 Dollar) mit den bisherigen Platinum-Events der World Tour vergleichbar sein. Gemeinsam mit den "WTT Contender"-Turnieren werden sie bis zu 14 Bewerbe umfassen.