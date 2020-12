Tischtennis: Gardos in Top 25 der Welt - Polcanova Europas Nummer 1

Robert Gardos, der zuletzt beim Weltcup in Weihai (CHN) im Achtelfinale ausgeschieden war, hat sich in der ersten Tischtennis-Weltrangliste nach dem Lockdown seit Mitte April in die Top 25 geschoben. Der 41-jährige Frankreich-Legionär ist nun 24. (Karriere-Hoch: 18). In den Top 100 der Männer rangieren noch zwei weitere ÖTTV-Spieler: Daniel Habesohn (44./-8 Plätze) und Stefan Fegerl (87./gleich).

Bei den Damen blieb Sofia Polcanova Europas Nummer 1 bzw. ist sie nun 16. der Weltrangliste (minus ein Platz). Amelie Solja ist weiterhin 78., Liu Jia blieb als 105. knapp außerhalb der Top 100. Weltbeste Frau ist weiterhin die Chinesin Chen Meng. Bei den Männern führt Austrian Open- und Weltcup-Sieger Fan Zhendong.