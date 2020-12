Tischtennis: Habesohn triumphierte zum 5. Mal bei Austria Top 12

Finalsieg über Fegerl - Damentitel überraschend an Liu Yuan

Daniel Habesohn ist seiner Favoritenrolle beim Tischtennis-Austria-Top-12-Turnier gerecht geworden. Der 34-jährige Wiener setzte sich am Montagabend im Finale in der Stadthalle von Fürstenfeld gegen Stefan Fegerl mit 3:1 (2,6,-9,9) durch und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Eine Überraschung gab es im Damenbewerb, den Liu Yuan nach einem Halbfinal-Triumph über die topgesetzte Liu Jia mit einem 3:0 (5,6,6) im Endspiel gegen Karoline Mischek gewann.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance, am Ende war ich etwas stabiler", resümierte Habesohn im ORF-Interview. Zum bereits fünften Mal siegte der Weltranglisten-44. beim Austria Top 12, letztes Jahr war dies in Linz mit einem Finalsieg gegen Robert Gardos der Fall. Der Frankreich-Legionär fehlte diesmal, da er in Spanien weilt und ein Anreise während der Coronavirus-Pandemie problematisch gewesen wäre. Fegerl war aufgrund von Handproblemen leicht gehandicapt. "Ich versuche jetzt ein paar Tage weniger und Therapie zu machen und hoffe, dass es im neuen Jahr besser geht", sagte der Deutschland-Legionär.

Bei den Damen fehlte mit Sofia Polcanova Österreichs Topspielerin und Titelverteidigerin, da sie noch nicht ganz fit ist. Liu Yuan nutzte die Gunst der Stunde und ließ sowohl Vorjahresfinalistin Liu Jia als auch Mischek keine Chance. "Es ist ein Weihnachtsgeschenk für mich und für das Neue Jahr", sagte die 35-jährige Staatsmeisterin von 2019.