Tischtennis: Levenko besiegte in Doha Nummer 15 der Welt

Österreichs Tischtennis-Asse Daniel Habesohn und Robert Gardos haben in der ersten Hauptrunde des WTT-Contenders in Doha jeweils verloren, eine Überraschung gelang aber Andreas Levenko. Der 23-Jährige, nominell Österreichs Nummer vier, besiegte am Mittwoch den Weltranglisten-15. Liam Pitchford aus Großbritannien 3:1 (4,8,-5,7) und feierte den bisher wohl wichtigsten Sieg seiner Karriere. Am Donnerstag trifft Levenko auf den Koreaner Cho Dae-seong.

Habesohn musste sich gegen den Kroaten Tomislav Pucar ebenso wie Robert Gardos gegen den Koreaner Lee Sang-su 1:3 geschlagen geben. Im Doppel bezogen Gardos/Habesohn ebenfalls eine Niederlage, sie unterlagen den Belgiern Martin Allegro/Florent Lambiet 2:3.

Das Turnier in Katar ist der erste offene internationale Wettbewerb seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie und zugleich der offizielle Start der neuen Veranstaltungsserie World Table Tennis.