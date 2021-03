Andreas Levenko hat das Viertelfinale beim Turnier der Tischtennis World-Tour in Doha knapp verpasst. Der 23-Jährige geriet gegen Südkoreaner Cho Dae-seong am Donnerstag 0:2 in Rückstand, kämpfte sich aber in den Entscheidungssatz, ehe er 2:3 (-6,-11,9,4,-8) verlor. Zuvor hatte der in Kiew geborene Schwechater fünf Siege in Folge gefeiert, unter anderem gegen die Nummer 15 der Welt.