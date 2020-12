Tischtennis: Linz Froschberg mit Sieg in CL-Finalturnier gestartet

Freitag gegen Metz - Villacherinnen verloren erwartungsgemäß

Mit einem 3:0-Sieg gegen den spanischen Verein Girbau-Vic sind die Tischtennis-Frauen von Linz AG Froschberg am Donnerstag in das Champions-League-Finalturnier in Oberösterreichs Hauptstadt gestartet. Am Freitag steht das Gruppenspiel um den direkten Halbfinaleinzug gegen Metz auf dem Programm, das zum Auftakt Budaörsi (Ungarn) ebenfalls 3:0 besiegte. CarinthiaWinds Villach musste sich St. Quentinois mit 0:3 geschlagen geben.

Die Siege für Linz erzielten Bernadette Szöcs mit einem 3:1 über Sofia-Xuan Zhang, Margarita Pesotska mit einem 3:0 gegen Charlotte Carey und Liu Jia mit einem 3:0 gegen Gabriela Feher, das zur Gruppenführung reichte. Sofia Polcanova wird am Freitag zum Einsatz kommen. Die drei Gruppensieger erreichen fix das Final Four, die drei Zweiten spielen in einer Extrarunde am Sonntag im Sportpark Lissfeld um das vierte Semifinal-Ticket. Für Linz geht es um den dritten Champions-League-Titel.

Villach hat mit Anna Fenyvesi und Bettina Feuerabend nur zwei Spielerinnen zur Verfügung. Topspielerin Ivana Malobabic fehlt wegen einer Corona-Infektion, Ljudmila Kiriza konnte nicht einreisen und Kiara Segula verletzte sich bei einem Autounfall.