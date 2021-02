Tischtennis: Polcanova muss sich Arthroskopie unterziehen

Nach Hüfte nun am Knie - Jindrak: "Müssen Olympia-Start retten"

Sofia Polcanova muss sich zum zweiten Mal innerhalb von zehn Monaten einer Arthroskopie unterziehen. Nach dem Eingriff an der Hüfte im vergangenen Mai muss sich nun der gleichen Prozedur an einem Knie unterziehen. "Wir müssen den Olympia-Start von Sofia Polcanova retten", sagte ÖTTV-Sportdirektor Karl Jindrak, der sich freut, dass die Triple-EM-Medaillen-Gewinnerin kurzfristig einen Termin für Freitag in Linz bekommen konnte.

"Mehrere Experten meinten, dass eine Arthroskopie des Knies die schnellste und beste Variante einer Heilung ist", ergänzte Jindrak. Polcanova hatte sich nach einigen Tagen Bedenkzeit dazu entschlossen, die Arthroskopie durchführen zu lassen. Nach dem Eingriff soll die weitere Vorgangsweise besprochen werden, "um Sofia eine optimale, schnellstmögliche und vor allem bestmögliche Reha zu gewährleisten", so Jindrak.