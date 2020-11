Tischtennis: Polcanova vor Duell um Europas Krone gegen Weltelite

Bei ITTF-Finals gegen Chinesin Wang Yidi - Champions-League-Finalturniere im Dezember mit Froschberg und Villach bzw. Wels

Vor dem Heim-Finalturnier der europäischen Champions League ab 2. Dezember in Linz tritt Sofia Polcanova am Donnerstag gegen die Tischtennis-Weltelite an. Die Oberösterreicherin ist in Zhenzhou in China als Nummer neun gesetzt, trifft zu Mittag (MEZ) auf die als Nummer acht eingestufte Chinesin Wang Yidi. Die Top 16 der Weltrangliste sind teilnahmeberechtigt, jedoch je Land maximal vier Spielerinnen. Beim parallel stattfindenden Männer-Turnier ist Österreich nicht vertreten.

Beim siebentägigen Champions-League-Finalturnier in Linz wird Polcanova für Linz AG Froschberg an der Platte stehen, eines der zehn anderen Teams wird TTC Villach sein. Auch die Männer werden corona-bedingt ein Champions-League-Finalturnier austragen, und zwar vom 11. bis 18. Dezember in Düsseldorf. Österreichs Vertreter ist Wels, die Oberösterreicher wurden mit dem 1. FC Saarbrücken, dem dänischen Team Roskilde und AS Pontoise Cergy aus Frankreich in Gruppe C gelost.