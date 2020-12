Tischtennis: Team-WM in Südkorea nach drei Verlegungen abgesagt

Wegen steigender Corona-Zahlen im Land - Erste Absage von Weltmeisterschaften nach Zweitem Weltkrieg

Die Mannschafts-Weltmeisterschaften im Tischtennis sind wegen der Corona-Pandemie endgültig abgesagt worden. Das ursprünglich für den März 2020 geplante Turnier in Busan in Südkorea wurde bereits einmal in den Juni und einmal in den September verlegt. Wegen der steigenden Corona-Zahlen im Land konnte der südkoreanische Verband nun auch den dritten Ausweichtermin vom 28. Februar bis 7. März 2021 nicht einhalten.

Das Exekutivkomitee des Weltverbandes (ITTF) beschloss deshalb schon am Montag bei einem Treffen in Lausanne die endgültige Absage der Weltmeisterschaften. Im Tischtennis wurde damit zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder ein WM-Turnier gestrichen.

Auch die für 23. Jänner als "Bubble" in Österreich (Männer) beziehungsweise in Portugal (Frauen) geplant gewesene Mannschafts-EM-Phase 1, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.