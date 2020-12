Tischtennis: Welser Talente-Team mit 12-Jährigen verlor in CL

0:3 gegen französisches Team Pontoise - Youngster-Duo verbuchte immerhin 21 Punkte

Der österreichische Teilnehmer an der Tischtennis-Champions-League der Männer, SPG Walter Wels, hat in seiner jungen Besetzung wie erwartet auch das zweite Gruppenspiel verloren. Die nach dem coronabedingten Ausfall eines A-Teams mit zwei zwölfjährigen Talenten angetretenen Oberösterreicher unterlagen Frankreichs Spitzenreiter Pontoise 0:3.

Die von ihren Schulen freigestellten Julian Rzihauschek und Petr Hodina sammelten wieder wertvolle Erfahrungen und verbuchten in den Matches gegen gestandene Profis immerhin 14 beziehungsweise sieben Punkte. Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions League statt über mehrere Monate verteilt in nur acht Tagen in Düsseldorf als Turnier ausgespielt. Österreichs Vertreter verlor am Freitag gegen Saarbrücken, zum Abschluss geht es am Sonntag gegen den dänischen Club Roskilde.