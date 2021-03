Tod eines 15-Jährigen in Pariser Vorstadt: Verdächtige in U-Haft

Zwei Brüder unter Verdacht

Drei Tage nach der Tötung eines 15-Jährigen in einer Pariser Vorstadt hat die französische Justiz zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Die Brüder im Alter von 17 und 27 Jahren wurden von Zeugen identifiziert, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Bobigny berichtete. Gegen die mutmaßlichen Angreifer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet.

Der Jugendliche war nach Medienberichten am Freitag in einem Gemeindezentrum in Bondy im Nordosten von Paris erschossen worden. Der Fall hatte für Aufsehen in Frankreich gesorgt. Die Verdächtigen hatten sich nach der Tat der Polizei gestellt. Die Hintergründe blieben unklar. Das Opfer und die mutmaßlichen Angreifer hätten sich gekannt und bereits seit einem Jahr Streit gehabt, hieß es.