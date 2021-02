Todesstrafe für Islamisten, die Publizisten in Bangladesch ermordeten

Verleger hatte Bücher des säkularen amerikanischen Schriftstellers Avijit Roy veröffentlicht

Ein Gericht in Bangladesch hat acht Islamisten zum Tode verurteilt, weil sie einen säkularen Verleger ermordet haben sollen. Der Verleger Faisal Arefin Deepan hatte Bücher des säkularen amerikanischen Schriftstellers Avijit Roy veröffentlicht, der 2015 bei einer Buchmesse in der Hauptstadt Dhaka von Islamisten zu Tode gehackt worden war. Auch der Verleger sei im gleichen Jahr von Islamisten der Gruppe Ansar al-Islam in seinem Büro zu Tode gehackt worden.

Das Gericht befand, dass die Verurteilten Gedanken durch Terror verstummen lassen wollten. Die Strafe solle eine Wiederholung solch abscheulicher Handlungen verhindern, berichtete Staatsanwalt Golam Sarwar Khan Reportern. Bei der Urteilsverkündung waren sechs der acht Angeklagten vor Ort. Zwei waren auf der Flucht, darunter auch ein ehemaliger Armeeoffizier.

In dem mehrheitlich muslimischen Bangladesch gab es zwischen 2013 und 2016 mehrere Angriffe von Islamisten auf Schriftsteller, Blogger, Akademiker und Priester sowie auf Anhänger von Minderheitsreligionen. Die Angriffe hatten jeweils der Islamische Staat (IS) oder Al-Kaida für sich beansprucht. Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei um einheimische Islamisten handelte. Als Antwort auf die Angriffe hatten Sicherheitskräfte in Bangladesch mehr als hundert verdächtigte Islamisten in Razzien getötet.