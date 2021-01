Tödliche Fahrerflucht in Wien - Polizei sucht schwarzen BMW

Wagen offenbar erheblich beschädigt

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt von Freitagabend sucht die Exekutive nach einem schwarzen BMW, einem Cabrio Coupe mit Metallfaltdach. Der Wagen dürfte auch erheblich beschädigt sein, sagte Polizeisprecherin Barabara Gass am Samstag.

Bei dem Unfall wurden eine 70-Jährige getötet und ein 62-Jähriger schwer verletzt. Der Lenker hielt jedoch nicht an, sondern beging gegen 17.20 Uhr Fahrerflucht. Die Seniorin erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort an der Ecke Paneth-/Sebaldgasse. Das zweite Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Wie es genau dem Unfall gekommen ist, stand zunächst nicht fest, da es keine unmittelbaren Augenzeugen gab. Passanten hatten aber den Unfallwagen gesehen und konnten ihn beschreiben. Die Windschutzscheibe soll eine große Delle aufweisen. An der linken Seite ist der Kühlergrill des nicht alltäglichen Autos beschädigt, zudem bleib die linke Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage zurück.

Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. zum Lenker bzw. der Lenkerin können, auch anonym, bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.