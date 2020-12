Tödlicher Unfall mit Jagdgewehr im Bezirk Lilienfeld

Beim Verstauen von Waffe in Auto löste sich Schuss - 49-jähriger Wiener starb

Bei einem Unfall mit einem Jagdgewehr ist am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Wiener in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte sich beim Verstauen der Waffe im Kofferraum des Autos des Mannes ein Schuss gelöst. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich führte Erhebungen durch. Es gebe keine Anzeichen für Fremdverschulden, teilte die Landespolizeidirektion mit.