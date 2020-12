Der Investor Michael Tojner will ein kleines Aktienpaket seiner Mehrheitsbeteiligung am Batteriehersteller Varta verkaufen, um Liquidität für das Wachstum der Montana Tech Components Gruppe zu lukrieren. Das Geld soll vor allem in die von der Coronakrise schwer betroffenen Aerospace-Division fließen. Es geht dabei um 1 bis 2 Prozent des Varta-Gesamtaktienbestandes, teilte Tojner am Mittwoch mit. 2021 plant Tojner keine Ausschüttung aus der Montana Tech.