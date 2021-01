Tojners Universal Alloy übernimmt Luftfahrt-Zulieferer Cefival

Closing des Deals im Februar angepeilt - Montana Aerospace rüstet sich mit Zukäufen für die Zeit nach Corona

Die zur Industriegruppe Montana Tech Components des österreichischen Investors Michael Tojner gehörende Universal Alloy Corporation (UAC) ist bei der Übernahme des französischen Luftfahrt-Zulieferers und Titanverarbeitungsspezialisten Cefival in der Zielgeraden - im Februar soll der Deal finalisiert sein, teilte Montana Tech am Dienstag mit. Man habe in den letzten zwei Jahren gegen den Trend in der Luftfahrt- und Autoindustrie kräftig investiert.

Cefival mit Sitz im nordfranzösischen Persan ist ein Tochterunternehmen der italienischen Siderval S.p.A., die ihrerseits zur italienischen Calvi Holding gehört. Das Unternehmen hat rund 30 Mitarbeiter, produziert stranggepresste Profile für den Flugzeug- und Triebwerksbau und für die Energiewirtschaft und hat sich auf Produkte aus Titan spezialisiert. "Für Montana Aerospace ist die Übernahme von Cefival auch die Chance, nach Frankreich zu expandieren und damit einen großen strategischen Vorteil zu haben", heißt es in der Mitteilung. "Diese europaweite Aufstellung ist mittelfristig unverzichtbar in der Flugzeugindustrie."

Montana Aerospace hat seine Investitionen auch im Corona-Jahr 2020 fortgesetzt. "2020 wurden strategische Unternehmens-Akquisitionen getätigt, um gestärkt aus der weltweiten Krise der Aerospace-Branche herausstarten zu können", so Tojner. So hat die zur Montana Aerospace gehörende Alpine Metal Tech (AMT) mit Hauptsitz in Regau (OÖ) den italienischen Spezialmaschinenbauer IMT Intermato übernommen, der u.a. Maschinen für Aluminium-Räder herstellt.

"Montana Aerospace schließt gerade das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte ab", so CEO Markus Nolte. "In den letzten 48 Monaten haben wir insgesamt mehr als 500 Mio. Euro in neue Maschinen, Gebäude, Prozesse und Kompetenzen investiert."

Durch die Inbetriebnahme von zwei Werken in Rumänien und einem weiteren in Vietnam habe man in den vergangenen zwei Jahren etwa 1.200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch das Werk im oberösterreichischen Ranshofen sei aufgrund der hervorragenden Auftragslage im Bereich e-Mobility für die Zukunft gut aufgestellt.

Kurz vor Jahresende hat Michael Tojner ein kleines Varta-Aktienpaket verkauft, um den Erlös in Montana Aerospace zu investieren. "Wir sehen derzeit die große Chance, unsere Unternehmen im Aerospace-Segment für das Herausstarten aus der Covid-Krise zu rüsten."