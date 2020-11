Tote 13-Jährige in NÖ - Eltern in Krems erneut vor Gericht

Zweiter Rechtsgang nach OGH-Entscheidung - Strafe für die beiden deutschen Staatsbürger wird neu bemessen

Der Tod einer 13-Jährigen infolge einer nicht behandelten chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung ist am Dienstag in Krems erneut zum Thema eines Prozesses geworden. Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) die Strafaussprüche vom Februar für die Eltern - jeweils fünf Jahre Haft - aufgehoben hat, muss die Strafe für die beiden Deutschen neu bemessen werden. Bereits als rechtskräftig gilt der Schuldspruch wegen gröblicher Vernachlässigung einer unmündigen Person mit Todesfolge.

Am 12. Februar waren der 40-Jährige und seine Ehefrau (36) wegen Mord durch Unterlassung vor einem Geschworenengericht gestanden. Dieser Vorwurf ist allerdings nach der damaligen Entscheidung der Laienrichter vom Tisch.

Das Ableben der 13-Jährigen aus dem Bezirk Krems am 17. September 2019 sorgte nach dem verzögerten Bekanntwerden für mediales Aufsehen. Grund dafür war, dass die Eltern eine Behandlung des Mädchens über längere Zeit hinweg aus religiösen Gründen unterlassen hatten. Als Mitglieder der evangelikalen Religionsgemeinschaft "Gemeinde Gottes" vertraute das Duo auf Gott anstatt auf die Ärzte und zog Fasten und fortwährende Gebete für eine Heilung einer medizinischen Behandlung vor.

Vom 40-Jährigen wurde im Prozessverlauf Anfang des Jahres mehrmals festgehalten, dass die Tochter nicht von einem Arzt untersucht werden wollte. Die Erkrankte habe gesagt "wenn Gott sie nicht heilt, will sie in den Himmel". Das Mädchen starb nach einer Zuckerstoffwechselentgleisung an Herz-Kreislauf-Versagen. Den Eltern drohen nun bis zu zehn Jahre Haft.

"Im konkreten Fall ist die Schuld als ausgesprochen hoch zu bewerten", sagte die Staatsanwältin am Dienstag in Richtung der Geschworenen. Die Verurteilung vom Februar sei mit fünf Jahren zu niedrig ausgefallen, die Tat sei schließlich auf besonders grausame Weise begangen worden. "Das Einzige, was die 13-Jährige gebraucht hätte, war eine Insulinspritze. Dann wäre sie heute noch da", betonte die Vertreterin der Anklagebehörde.

"Auch mich berührt der Tod des Mädchens genauso heftig wie die Staatsanwältin", konterte Verteidiger Rudolf Mayer. Er forderte dennoch zu einer rationalen Entscheidung auf. Die Glaube an Gottes Hilfe sei vor allem im gegenwärtigen Fall "vielleicht naiv" gewesen. "Aber es ist etwas, was Millionen von Menschen weltweit machen", befand der Jurist. "Es vergeht kein Tag, an dem ich meine Tochter nicht vermisse", fügte die 36-Jährige im Rahmen ihrer Schlussworte an.

Das Schwurgericht zog sich gegen 9.45 Uhr zur Beratung über die Strafe zurück. Eine Entscheidung wurde noch für den Vormittag erwartet.