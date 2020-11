Tote Frau in Tiroler Bachbett: Polizei geht von Ertrinken aus

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am vergangenen Freitag in einem Bachbett in Unterlangkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein geht die Polizei von einem Ertrinkungstod aus. Dies ergaben die durchgeführten Ermittlungen sowie eine Obduktion, teilte die Exekutive am Montag mit. Die Identität der Frau war indes weiter unklar. Die Erhebungen waren im Gange, hieß es.

Passanten hatten die leblose Frau im Bachbett des Bleibach entdeckt. Die Leiche wurde von der Feuerwehr Langkampfen geborgen, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden gab es keine.