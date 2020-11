Tote nach Schüssen in dänischer Kleinstadt

Mindestens zwei Menschen starben

Durch Schüsse sind in einer dänischen Kleinstadt am Dienstagabend mindestens zwei Männer getötet worden. Wie die Polizei der Region Mittel- und Westjütland am Mittwoch mitteilte, liegt ein weiterer Mann in der Hafenstadt Kalundborg mit Verletzungen im Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil.

Bei den drei Opfern handelt es sich um Männer Anfang 20 aus dem Großraum Kopenhagen. Sie sind allesamt polizeibekannt. Vorfälle wie dieser haben in Skandinavien häufig mit dem kriminellen Bandenmilieu zu tun. Ein mögliches Motiv für die Tat ließ die Polizei jedoch zunächst offen. Kalundborg liegt etwa 100 Kilometer westlich von Kopenhagen.