Tote und Verletzte nach Protesten im Irak

Menschen forderten Absetzung des Gouverneurs

Bei gewaltsamen Protesten im Irak sind zwei Menschen getötet und weitere 47 verletzt worden. Bei den Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in der Stadt Nassirija im Süden des Landes seien scharfe Munition, Steine und Tränengas eingesetzt worden, wie die vom Parlament gewählte Menschenrechtskommission am Freitag mitteilte. Sie appellierte an die Provinzregierung, auf die Forderungen der Demonstranten einzugehen und das Blutvergießen zu beenden.

Die Menschen fordern die Absetzung des Gouverneurs und weiterer lokaler Politiker, die sie für Korruption und hohe Arbeitslosenzahlen verantwortlich machen. Sie pochen zudem auf die Freilassung inhaftierter Aktivisten. Die Proteste dauern bereits seit fünf Tagen an. Insgesamt seien dabei bisher vier Demonstranten ums Leben gekommen und mehr als hundert verletzt worden. Berichten von Augenzeugen zufolge sollen die Demonstranten auch ein Gebäude in Brand gesetzt haben, das mit dem Gouvernoratsbüro verbunden ist.

Im Irak protestieren seit Oktober 2019 immer wieder Menschen gegen die politische Führung und die weitverbreitete Korruption im Land. Dabei kamen bereits Hunderte ums Leben, Zehntausende wurden verletzt.