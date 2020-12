Toter bei Schießerei an russisch-ukrainischer Grenze

Hintergründe zunächst unklar

Bei einer Schießerei an der russisch-ukrainischen Grenze ist ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Unbekannte hätten am Freitag versucht, auf das russische Gebiet zu gelangen, wie der für den Grenzschutz zuständige Inlandsgeheimdienst FSB mitteilte. Beim Versuch, sie festzunehmen, hätten die Unbekannten geschossen. Zwei von ihnen seien zurück in die Ukraine geflohen.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Lage an der Grenze zwischen den beiden Ländern ist wegen des Konflikts in der Ostukraine besonders gespannt. Die Ukraine sieht sich deshalb im Krieg mit Russland.