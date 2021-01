Toter Winkel - Möglichkeiten zur Prävention

Fahrassistenzsysteme und Infrastrukturmaßnahmen können vorbeugen

Am 31. Jänner 2019 wird in Wien ein Neunjähriger am Schulweg von einem abbiegenden Lkw erfasst und getötet, als der Bub mit seinem Roller über einen Zebrastreifen fährt. Eine Petition wird gestartet, verpflichtende elektronische Abbiegeassistenten für Lastwagen gefordert. Mehr als 74.000 Menschen unterzeichnen, ein Lkw-Sicherheitsgipfel folgt, das Thema wird im Nationalrat behandelt. Weitere Unfälle mit Toten folgen. Einfache Maßnehmen zur Prävention wären möglich.

Im Folgenden ein Überblick über Möglichkeiten zur Prävention von Toter-Winkel-Unfällen vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV):

- Fahrerassistenzsysteme: Abbiege-Assistenzsysteme sind technische Systeme, die die Lenker eines Kraftfahrzeugs auf Verkehrsteilnehmer hinweisen, die sich rechts vom Kraftfahrzeug befinden und bei einem beginnenden Abbiegevorgang gefährdet werden würden. Es gibt sowohl Systeme, die ab Werk verbaut werden, als auch Nachrüstlösungen. Nach der neuen EU-Typengenehmigungsverordnung müssen Abbiege-Assistenzsysteme ab dem Jahr 2023 in Lkw und Bussen eingebaut sein. Unternehmen oder Halter von Lkw können seit September 2019 beim Verkehrsministerium eine Förderung für die Kosten von Anschaffung und Einbau von Rechtsabbiege-Assistenzsystemen in Bestandsfahrzeugen und Neufahrzeugen in Höhe von höchstens 25 Prozent bzw. bis zu 900 EUR pro neu installiertem System beantragen.

- Infrastruktur: Infrastruktur-Maßnahmen spielen meist nicht nur im Hinblick auf Toter-Winkel-Unfälle eine Rolle, sondern haben auch viele andere positive Auswirkungen auf die Sicherheit ungeschützter Verkehrsteilnehmer - z.B. kommen bessere Sichtweiten ungeschützten Verkehrsteilnehmern auch in anderen Situationen zugute. Dazu gehören:

- Zeitlich getrennte Grünphasen (Konfliktfreie Phase / Phasentrennung): Eigene Phasen für den rechtsabbiegenden Verkehr können Konflikte zwischen abbiegenden Fahrzeugen und Fußgängern bzw. Radfahrern verhindern. Auch wenn es dadurch zu einer Verlängerung der Umlaufzeit kommt, ist diese Maßnahme aus Sicht der Verkehrssicherheit sinnvoll und notwendig.

- Doppelte Haltelinie / vorgezogene Aufstellfläche: Diese Maßnahme sieht die Einrichtung eines vorgezogenen Wartebereichs für Radfahrer vor der Haltelinie des motorisierten Verkehrs vor, sodass sich Radfahrer gut sichtbar vor dem motorisierten Verkehr aufstellen können. Unter anderem wird die Maßnahme auch als sogenannte Fahrradbox (Bikebox) bezeichnet. Durch die vorgezogene Aufstellfläche können die Radfahrer besser gesehen werden, wenn die Ampel auf Grün schaltet. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist nur für bei Rot eintreffende Radfahrer gegeben.

- Gemeinsamer Fahrstreifen für geradeausfahrende Radfahrer und rechtsabbiegende Kfz: Hier kann der rechte Fahrstreifen einer Knotenpunktzufahrt vom geradeausfahrenden Radverkehr und von rechtsabbiegenden Kfz genutzt werden. Der Radverkehr ist dadurch im direkten Sichtfeld der Kfz-Lenker.

- Frühere Grün-Ampelschaltungen für Fußgänger und Radfahrer (vorauseilende Grünphasen): Um die Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrern an lichtsignalgeregelten Kreuzungen zu erhöhen, können frühere Grün-Ampelschaltungen (vorgezogene Grünphasen) für Fußgänger und Radfahrer eingerichtet werden. Radfahrer und Fußgänger befinden sich früher im zentralen Sehbereich und sind dadurch, dass sie bereits in Bewegung sind, leichter wahrnehmbar für Kfz-Lenker.