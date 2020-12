Toto: 245.000 Euro im Siebenfach-Jackpot

Die Serie ohne Dreizehner im Toto hält an. Der mittlerweile siebenfache Jackpot am Wochenende ist 245.000 Euro schwer. Im Zwölfer-Rang gab es drei Gewinner, die jeweils rund 4.500 Euro erhalten. Annahmeschluss für die Runde 50B ist am (morgigen) Samstag um 15.20 Uhr.

Toto-Gewinnermittlung der Runde 50A (Angaben ohne Gewähr): Kein Dreizehner Siebenfach-Jackpot 225.199,12 Euro 245.000 erwartet 3 Zwölfer zu je 4.453,10 50 Elfer zu je 59,30 441 Zehner zu je 13,40 1.664 5er Bonus zu je 1,40 Torwette 1. Rang: Jackpot 17.479,44 Torwette 2. Rang: 1 zu 3.474,90 Torwette 3. Rang: 34 zu je 26,90 Hattrick: Jackpot 139.671,81