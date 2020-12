Toto: Alle Neune in Runde 51A - Neunfachjackpot mit über 300.000 Euro

Zwei Zwölfer aber weitere Torwetten-Jackpots

Die Serie an Jackpots im Toto ist auch in der Runde 51A weitergegangen. Bereits zum neunten Mal in Folge ist es keinem Spielteilnehmer gelungen, die 13 Richtigen zu erraten. Damit liegen allein in diesem Topf schon fast 290.000 Euro. Einen Neunfach-Jackpot hatte es zuletzt vor knapp zwei Jahren gegeben. Erraten wurden hingegen zumindest zwölf Richtige von zwei Spielteilnehmern, die sich jeweils über fast 17.400 Euro freuen dürfen.

Weiterhin Jackpot heißt es sowohl im 1. als auch 2. Rang der Torwette. Annahmeschluss für die Runde 51B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Toto-Gewinnermittlung der Runde 51A (Angaben ohne Gewähr): Kein Dreizehner Neunfach-Jackpot 289.515,56 Euro 2 Zwölfer zu je 17.365,40 66 Elfer zu je 59,60 519 Zehner zu je 15,10 1.528 5er Bonus zu je 2,10 Torwette 1. Rang: Jackpot 22.353,60 2. Rang: Jackpot 1.949,66 3. Rang: 9 zu je 135,30 Hattrick: Jackpot 140.159,22