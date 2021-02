Toto: Auch kein Dreizehner in Runde 4 - 135.000 Euro Gewinn warten

Die Mehrfachjackpot-Serie bei Toto geht in die Verlängerung. Auch in Runde 4 gelang es keinem Spielteilnehmer, den Dreizehner richtig zu tippen. Auch ein Zwölfer blieb aus. Damit wartet beim Dreizehner ein Vierfachjackpot mit rund 135.000 Euro, beim Zwölfer geht es um einen Dreifachjackpot mit voraussichtlich mehr als 30.000 Euro. Annahmeschluss für die Runde 5A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 4 (ohne Gewähr):

Vierfach-Jackpot Dreizehner, im Topf bleiben 119.405,34 Euro Jackpot Zwölfer, im Topf bleiben 23.094,04 4 Elfer zu je 582,10 56 Zehner zu je 83,10 160 5er Bonus zu je 12,10 Torwette 1. Rang: Jackpot im Topf bleiben 42.519,60 Torwette 2. Rang: 1 zu 2.626,00 Torwette 3. Rang: 39 zu je 31,10 Hattrick: Jackpot im Topf bleiben 142.175,82