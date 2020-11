Toto: Doppel-Jackpot in Runde 47B

Einen Doppel-Jackpot hat die Gewinnermittlung der Toto-Runde 47B im ersten Rang ergeben. Im Topf liegen über 118.000 Euro, rund 130.000 Euro werden für den Dreizehner-Rang in Runde 48 A erwartet. Annahmeschluss ist am Dienstag um 18.45 Uhr. Der einzige Zwölfer bringt dem Spielteilnehmer fast 10.000 Euro, er scheiterte am Spiel 13, Aston Villa gegen Brighton. Nicht erraten wurde auch die Torwette im ersten Rang.

Gewinnermittlung der Toto Runde 47B (ohne Gewähr):

Kein Dreizehner Doppel-Jackpot 118.482,02 Euro 1 Zwölfer zu 9.980,20 4 Elfer zu je 554,40 86 Zehner zu je 51,50 1.208 5er Bonus zu je 1,50 Torwette: 1. Rang: Jackpot zu 8.792,16 2. Rang: 7 zu je 189,40 3. Rang: 95 zu je 9,60 Hattrick: Jackpot zu 138.803,08