Toto: Drei Dreizehner zu je rund 56.000 Euro in Runde 45A

Nach sechs Jackpots en suite gibt es in der Toto-Runde 45A endlich wieder glückliche Gewinner im höchsten Rang. Drei Spielteilnehmer haben die 13 Richtigen erraten und gewannen damit je über 56.000 Euro. Alle drei waren mit Systemscheinen erfolgreich und erhöhten ihre Gewinne dank zusätzlicher Gewinne auf rund 57.900 Euro. Aufgegeben wurden zwei Scheine in der Steiermark, einer in Salzburg.

Nach dem Torwette-Sologewinn in der Vorwoche startete die Torwette nun wieder mit gleich zwei Jackpots. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse. Annahmeschluss für die Runde 45B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 45A (ohne Gewähr):

3 Dreizehner zu je 56.285,30 Euro 114 Zwölfer zu je 184,70 1.109 Elfer zu je 2,20 5.274 Zehner zu je 0,90 508 5er Bonus zu je 4,10 Torwette: 1. Rang: Jackpot 1.387,20 2. Rang: Jackpot 554,88 3. Rang: 58 zu je 11,90 Hattrick: Jackpot 138.062,58