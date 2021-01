Toto: Dreifachjackpot mit 120.000 Euro am Wochenende

Die Gewinnermittlung der Toto Runde 3 hat erneut weder einen Dreizehner- noch einen Zwölfer-Gewinn gebracht. Damit geht es nun beim Dreizehner am kommenden Wochenende - Annahmeschluss für die 4. Runde ist am Samstag um 15.20 Uhr - um eine Gesamtgewinnsumme von rund 120.000 Euro. Und auch in der Torwette heißt es im ersten und zweiten Rang weiter Jackpot.

Gewinnermittlung der Toto Runde 3:

Kein Dreizehner - Jackpot zu 100.000,00 Euro Kein Zwölfer - Jackpot zu 12.615,16 Euro 8 Elfer zu je 256,60 Euro 64 Zehner zu je 64,10 Euro 282 5er Bonus zu je 6,00 Euro Torwette 1. Rang: Jackpot zu 40.088,40 Euro Torwette 2. Rang: Jackpot zu 1.653,60 Euro Torwette 3. Rang: 16 Gewinne zu je 76,00 Euro Hattrick: Jackpot zu 141.932,70 Euro