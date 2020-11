Toto: Erneut brachte Solo-Dreizehner dem Gewinner 100.000 Euro

Erneut hat ein Solo-Dreizehner einem Gewinner dank Jackpot-Garantie exakt 100.000 Euro eingebracht. In der Runde 46B war ein win2day-User erfolgreich. Auch in der nächsten Runde geht es wieder um einen Garantie 13er, also erneut um 100.000 Euro im Dreizehner-Gewinnrang. In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot. Annahmeschluss für die Runde 47A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 46B (ohne Gewähr):

1 Dreizehner zu 100.000,00 Euro 18 Zwölfer zu je 547,60 253 Elfer zu je 8,60 1.573 Zehner zu je 2,70 709 5er Bonus zu je 2,50 Torwette: 1. Rang: JP im Topf sind 5.476,32 2. Rang: 1 zu 673,70 3. Rang: 48 zu je 17,50 Hattrick: JP im Top sind 138.471,50