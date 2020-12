Toto: Fünffach-Jackpot mit 195.000 Euro im Dreizehner-Rang

Im Toto ist auch in der Runde 49A kein richtiger Dreizehner getippt worden, wodurch es am Wochenende bereits um einen Fünffach-Jackpot mit rund 195.000 Euro gehen wird. Auch im Zwölfer und den ersten beiden Torwette-Rängen sind Jackpots zu knacken. Annahmeschluss für die Runde 49B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Toto-Gewinnermittlung der Runde 49A (Angaben ohne Gewähr): Kein Dreizehner, 5-fach-Jackpot 175.553,96 Euro (195.000 erwartet) Kein Zwölfer, Jackpot b 12.051,61 4 Elfer zu je 669,50 78 Zehner zu je 68,60 109 5er Bonus zu je 20,40 Torwette 1. Rang: Jackpot 13.705,92 Torwette 2. Rang: Jackpot 1.965,50 Torwette 3. Rang: 7 zu je 124,50 Hattrick: Jackpot mit 139.294,46