Toto: Fünffach-Jackpot mit fast 45.000 Euro geknackt - Ein Gewinner

Ein in der Steiermark aufgegebener Quicktipp hat seinem Besitzer den Solo-Dreizehner in Toto-Runde 1B eingebracht. Der Spielteilnehmer durfte sich über fast 45.000 Euro freuen. Im Zwölfer-Rang gab es 33 Gewinne, dafür wurden die Torwetten im 1. und 2. Rang wieder nicht erraten. Annahmeschluss für die Runde 2A ist am Dienstag um 18.35 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 1B (ohne Gewähr):

1 Dreizehner 44.919,60 Euro 33 Zwölfer zu je 182,20 363 Elfer zu je 3,60 1.941 Zehner zu je 1,30 144 5er Bonus zu je 7,70 Torwette 1. Rang: Jackpot 34.124,64 2. Rang: Jackpot 6.658,08 3. Rang: 5 zu je 225,60 Hattrick: Jackpot 141.336,33